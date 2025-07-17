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Dünya

Netanyahu: Askeri güçlerin Şam'ın güneyine inmesine izin vermeyeceğiz

Suriye hükümetinin belirledikleri iki kırmızı çizgiyi ihlal ettiğini aktaran İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümete bağlı güçlerin başkent Şam'ın güneyine geçmesine izin vermeyeceklerini dile getirdi.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 17:46 - Güncelleme:
Netanyahu: Askeri güçlerin Şam'ın güneyine inmesine izin vermeyeceğiz
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Başbakan Netanyahu, X hesabından yayımladığı video açıklamasında, Suriye'ye ilişkin işgal altında tuttukları "Golan Tepeleri'nden Cebel ed-Düruz bölgesine kadar olan alanı silahsızlandırmak ve Suriye'deki Dürzileri korumak" olmak üzere iki politika belirlediklerini kaydetti.

Suriye hükümetinin belirledikleri iki kırmızı çizgiyi ihlal ettiğini söyleyen Netanyahu, "Askeri güçlerin Şam'ın güneyine inmesine izin vermeyeceğiz, Cebel ed-Düruz'daki Dürzilerin zarar görmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Netanyahu, son birkaç gündür başkent Şam ve Süveyda kentine düzenledikleri yoğun hava saldırılarına atıf yaparak İsrail'in saldırılarını sürdüreceğine işaret etti.

Suriye güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasında varılan ateşkese ilişkin Netanyahu, "Bu ateşkes güç kullanılarak sağlandı. Rica yoluyla değil, yalvarma yoluyla değil güç yoluyla." dedi.

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR VE İSRAİL SALDIRILARI

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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