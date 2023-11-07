İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2023 Salı / 24 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5042
  • EURO
    30,5011
  • ALTIN
    1802.31
  • BIST100
    7844.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Netanyahu ateşkes şartını yineledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de Hamas'ın elindeki esirler serbest bırakılana katar ateşkes yapmayacaklarını söyledi.

AA7 Kasım 2023 Salı 22:50 - Güncelleme:
Netanyahu ateşkes şartını yineledi
ABONE OL

Netanyahu, İsrail ordusunun havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere ilişkin Tel Aviv'de basın açıklaması yaptı.

Bombardıman altındaki Gazze'de büyüyen insani kriz nedeniyle yapılan ateşkes çağrılarına karşı Hamas'ın elindeki İsrailli esirlere işaret eden Netanyahu, "Kaçırılanların tamamı serbest bırakılana kadar ateşkes olmayacak." dedi.

İsrail ordusunun 31 Ekim'de Gazze'ye başlattığı kara harekatında ilerleme kaydettiğini ileri süren Netanyahu, "Hamas, asla ulaşamayacağımızı düşündüğü yerlere ulaştığımızı görüyor. Gazze şehri kuşatıldı. İçinde faaliyet gösteriyoruz, Hamas üzerindeki baskıyı her gün, her saat derinleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı, Hamas'ın elindeki esirler serbest bırakılmadan Gazze'ye yakıt girişine de izin vermeyeceklerini söyledi.

Lübnan sınırında İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmaları da değerlendiren Netanyahu, Hizbullah'tan gelecek "her türlü saldırıya ağır ateşle karşılık vereceklerini" kaydetti.

Netanyahu, daha önce Hizbullah'a karşı yaptığı uyarıyı tekrarlayarak, "Hizbullah savaşa girmeyi seçerse en büyük hatasını yapmış olacak." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.