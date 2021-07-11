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Dünya

Netanyahu başbakanlık rezidansını boşalttı

Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, koltuğunu kaybettikten yaklaşık 1 ay sonra başbakanlık rezidansından taşındı.

AA11 Temmuz 2021 Pazar 13:36 - Güncelleme: 11 Temmuz 2021 Pazar 13:37
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Netanyahu'nun ailesinin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ve ailesinin bu sabah erken saatlerde Batı Kudüs'teki başbakanlık rezidansını boşalttığı belirtildi.

İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan Netanyahu ve ailesi 12 yıl boyunca Batı Kudüs'ün Balfour Caddesi'ndeki rezidansta ikamet etmişti.

Balfour'daki rezidans, son aylarda hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle Netanyahu'nun istifasını isteyenlerin gösterilerine sahne olmuştu.

Başbakan Naftali Bennett'in liderliğinde kurulan koalisyon hükümetinin 13 Haziran'da Meclis'te güven oyu almasının ardından Netanyahu 12 yıl aradan sonra koltuğunu kaybetmişti.

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