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Dünya

Netanyahu, Biden ile telefon görüşmesinde Gazze'ye saldırılara devam etmekte kararlı olduğunu belirtti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonun devam etmesi konusunda kararlı olduğunu belirttiği bildirildi.

AA18 Mayıs 2021 Salı 07:46 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 07:48
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Netanyahu'nun Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Başbakanı görüşmede, İsrail'in kendini savunma hakkına verdiği desteğin devam etmesinden dolayı Bıden'a teşekkür etti.

Görüşmede Netanyahu, Biden'a "İsrail vatandaşlarının güvenliğini yeniden sağlamak için operasyonun hedefine ulaşması konusunda kararlı olduğunu" aktardı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede bir ateşkesin sağlanmasını desteklediğini ifade ettiği belirtilmişti.

Biden ile Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılardan bu yana üç telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

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