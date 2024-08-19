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Dünya

Netanyahu, Blinken ile görüştü! Masada ateşkes ve esir takası var

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için yapılan müzakereleri görüşmek için Tel Aviv'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüştü.

AA19 Ağustos 2024 Pazartesi 12:10 - Güncelleme:
Netanyahu, Blinken ile görüştü! Masada ateşkes ve esir takası var
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Netanyahu ile Blinken arasındaki görüşme, Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde gerçekleştirildi.

Netanyahu ile Blinken arasındaki görüşmede, esir takası ve Gazze'de ateşkes müzakerelerinin ele alındığı öne sürüldü.

BLİNKEN'İN TEMASLARI SÜRÜYOR

Blinken'ın bu görüşmenin ardından İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile de bir araya gelmesi öngörülüyor.

ABD Dışişleri Bakanı, sabah İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından kabul edilmişti.

'SON ŞANS' AÇIKLAMASI

Görüşme öncesi yaptığı açıklamada Blinken, mevcut müzakerelerin İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması için "son şans" olabileceğini söylemişti.

Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes sağlanması için müzakereler yapılmıştı.

Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.

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