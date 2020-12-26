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Dünya

Netanyahu diktatörlüğü! Barışçıl gösterilere gözaltı

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteride 3 kişi gözaltına alındı.

AA26 Aralık 2020 Cumartesi 20:26 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 20:26
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İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtlarının düzenlediği gösterilerde 3 kişi gözaltına alındı.

İsrail merkezli Maariv gazetesinin haberine göre, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetmedeki başarısızlığı nedeniyle Netanyahu'nun istifasını isteyen İsrailliler, Kudüs ile başkent Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında gösteri düzenledi.

Netanyahu'nun Batı Kudüs'te bulunan konutu yakınlarındaki protestoya katılan yüzlerce göstericiden 3'ü gözaltına alındı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre ise göstericiler, Netanyahu'nun konutunun girişini kapatmaya çalıştı, ateş yaktı ve Netanyahu'nun posterlerini ateşe verdi.

İsrail'de 6 ayı aşkın süredir hakkındaki yolsuzluk davası ve Kovid-19 salgınını kötü yönettiği gerekçesiyle Netanyahu'nun istifa etmesi için gösteriler düzenleniyor.

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