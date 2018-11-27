Netanyahu, diplomatik ilişkileri yeniden kurmak için Çad'a gidecek

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin aktardığına göre, Başbakanlık Basın Ofisi, İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iki ülke arasında diplomatik ilişkileri kurmak için Orta Afrika ülkesi Çad'a resmi bir ziyarette bulunacağını duyurdu.

İsrail ile diplomatik ilişkileri bulunmayan Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, Pazartesi günü Tel Aviv'e resmi bir ziyarette bulunmuş ve Çad tarihin İsrail'i ziyaret eden ilk cumhurbaşkanı olmuştu.

Başbakanlık Ofisi, ikili arasında yapılan görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "İki lider, ortak tehditleri, terörizme karşı ortak mücadeleyi ve iki ülke arasında tarım, terörle mücadele, sınır güvenliği, teknoloji, güneş enerjisi, su, sağlık alanlarında artan iş birliğini konuştu" ifadelerine yer verdi.

Haaretz gazetesinin Çadlı yetkililere dayandırdığı habere göre, işgalci İsrail devleti, ülkenin kuzeyinde yaşanan olaylarda kullanmak üzere Çad ordusuna silah desteğinde bulunuyor.

Çad, İsrail ile diplomatik ilişkilerini 1972 yılında kesmişti.