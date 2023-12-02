Netanyahu, Filistinlileri Gazze'den zorla göç ettirecek

İsrail HaYom gazetesinin kıdemli siyasi muhabiri Mati Tuchfeld imzasıyla yayımlanan haberde, Netanyahu'nun savaş kabinesindeki Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'den Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve hatta "deniz yollarının da açılmasıyla" tehcir edilmesi planları konusunda çalışmasını istediği belirtildi.

Netanyahu'nun savaş kabinesine, "Filistinlilerin Avrupa ya da Afrika ülkelerine göç etmesi için deniz yolunu açmayı düşündüğü bir planı sunduğu" aktarıldı.

Hükümette Netanyahu'nun partisi Likud ve aşırı sağcı isimlerin bu planı "gereklilik olarak gördüğü" buna karşın, savaş kabinesi üyesi eski Savunma Bakanı Benny Gantz ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un içinde yer aldığı "merkez" kanadın, "ABD'nin itirazı ve uluslararası baskıyı" gerekçe göstererek buna karşı çıktığı kaydedildi.

Bu arada savaş kabinesinde, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın "savaş sonrasında" Filistin yönetiminin Gazze'de idareyi üstlenmesine karşı çıktığı paylaşıldı.

- AŞIRI SAĞCI BAKAN, NETANYAHU'YU TEHDİT ETTİ



Öte yandan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara "insani ara" ve esir takası mutabakatının hükümette ele alındığı sırada, Netanyahu ile özel görüşmek istediği aktarıldı.

Smotrich'in, "(Gazze'ye) Saldırı devam etmezse bir an bile hükümette kalamayız." tehdidiyle Netanyahu'dan "insani ara"nın uzatılmamasını istediği ifade edildi.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI



İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.



İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın sona erdiğini belirterek, hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı. Bu saldırılarda çoğu çocuk ve kadın en az 178 kişi öldü, 589 kişi yaralandı.