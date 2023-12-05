İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2023 Salı / 23 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9317
  • EURO
    31,3151
  • ALTIN
    1884.92
  • BIST100
    8058.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Netanyahu, Gazze işgalini dillendirdi: Hiçbir Filistin otoritesi olmayacak
Dünya

Netanyahu, Gazze işgalini dillendirdi: Hiçbir Filistin otoritesi olmayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye düzenlenen saldırılardan sonra burada Filistin otoritesi istemediklerini söyledi.

AA5 Aralık 2023 Salı 15:15 - Güncelleme:
Netanyahu, Gazze işgalini dillendirdi: Hiçbir Filistin otoritesi olmayacak
ABONE OL

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Netanyahu, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonrası planlarına ilişkin ABD tarafına bilgi verdi.

Filistin otoritesinin Gazze yönetiminden muaf tutulmasını planlayan Netanyahu, liderliğini yaptığı Likud Partisi üyelerine bu haftaki toplantıda, "savaş sonrası Filistin yönetiminin Gazze'de herhangi bir kontrolüne karşı olduğunu" kaydetti.

ABD yönetimine Gazze'ye yönelik saldırıların ardından burada Filistin otoritesinin olmayacağı mesajını ileten Netanyahu, "Savaş sonrası Gazze'de yeniden bir Filistin otoritesi olmayacak, hatta hiçbir Filistin otoritesi olmayacak." ifadesini kullandı.

ABD yönetimi ise İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin geleceği için burada yönetimin kimde olacağı konusunda karışık sinyaller veriyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, dünkü açıklamasında, İsrail'in saldırıları sona erdiğinde mevcut "Filistin Yönetimi'nin" Gazze'yi yönetecek güvenilirliğe sahip olmadığını savunarak, "Gazze'de yönetim nasıl olursa olsun, Filistin halkının isteklerine yanıt vermelidir ve şu anda Filistin Yönetimi bu güvenilirliğe sahip değil." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu daha önce de Gazze'de işgal sona erdiğinde "Filistin yönetiminin Gazze'ye dönmesine izin vermeyi planlamadığı" şeklinde açıklamalar yapmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.