Netanyahu: Genelkurmay başkanımız, Arap ülkelerinin komutanlarıyla görüşüp kucaklaştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) yeni Genelkurmay Başkanı olarak atanan Aviv Kochavi’nin görevi devralma töreninde, Arap ülkeleri ve İsrail arasında son dönemde hız kazanan normalleşme hakkında açıklamalarda bulundu.

Londra merkezli Middle East Eye’da yer alan habere göre, “İsrail'in istihbarat, ordu ve teknoloji konusundaki kabiliyeti, Arap dünyasıyla bağlarını hiç olmadığı kadar sağlamlaştırdı.” diyen Netanyahu, “önde gelen Müslüman devletlerin” İsrail’i düşman değil, destekçi olarak gördüğünü ifade etti.

Netanyahu, emekliye ayrılıp görevi devreden eski genelkurmay başkanı Gadi Eisenkot’un Arap ülkelerinin İsrail’e yönelik tutumundaki değişiminde olan payını takdir ederek, “Gadi, sen bunun (normalleşmenin) bir parçasıydın ve Arap devletlerinin ordularının komutanlarıyla görüşmelerinde buna tanık oldun. Sarılmalar gördün, bu sarılmaların fotoğrafları var.” diye konuştu.

Geçtiğimiz aralık ayında İsrailli diplomatlarla bir araya geldiği toplantıda İsrail ve Arap ülkeleri arasında “Filistinsiz” bir normalleşme sürecinin devam ettiğini açıklayan Netanyahu, “Halihazırda olan şudur, biz Arap dünyasıyla bir normalleşme süreci içindeyiz ve bu süreç Filistinlilerle de herhangi diplomasi yürütmeden gelişiyor.” diye konuşmuştu.