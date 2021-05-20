Netanyahu gerçeğini yüzlerine vurdu: Olan biteni anlamanız gerekiyor

AA 20 Mayıs 2021 Perşembe 08:00 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 08:00

İsrail ile Filistin'e acil ateşkes çağrısı yapan tasarıyı ABD Senatosuna sunan Demokrat Senatör Bernie Sanders, sunuş konuşmasında Senato'ya, "12 masum İsraillinin hayatını kaybetmesi gerçekten bir trajedidir. Peki ya 64'ü çocuk, 38'i kadın 227 Filistinlinin hayatını kaybetmesi trajedi değil mi?" sorusunu sordu.

Senato'daki Demokratların önemli isimlerinden Sanders, İsrail ile Filistin'e Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan tasarısını Senato Genel Kurulu'na sunarken Joe Biden yönetimine ve Cumhuriyetçilere seslendi.

Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına dikkati çeken Sanders, hem Hamas'ın hem de İsrail ordusunun sivillerin hayatını tehlikeye attığını düşündüğünü ifade etti.

Cumhuriyetçi bazı senatörlerin "İsrail'e tam destek çağrısı" yapan tasarısına şiddetle karşı çıkan Sanders, "Tasarının 2. sayfasında bir cümle dikkatimi çekti. Senato, Hamas'ın roketleri dolayısıyla hayatını kaybedenlerin yasını tutuyor diyor. Kesinlikle katılıyorum. 12 masum İsraillinin hayatını kaybetmesi gerçekten bir trajedidir. Peki ya 64'ü çocuk, 38'i kadın 227 Filistinlinin hayatını kaybetmesi trajedi değil mi?" diye konuştu.

Sanders, Cumhuriyetçilerin tasarısını hazırlayan Senatör Rick Scott'a ve Senato'ya hitaben, "Senatör Scott 64'ü çocuk, 38'i kadın 227 Filistinlinin hayatını kaybetmesinin bir trajedi olduğuna inanmıyor. Ben ise hem İsraillilerin hayatlarını kaybetmesine hem de Filistinlilerin yaşamlarını yitirmesine yas tutmamız gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- İSRAİL'İN SALDIRILARI GAZZE'DEKİ DURUMU DAHA DA KÖTÜLEŞTİRİYOR

Gazze'deki durumun son saldırılardan önce de kötü olduğunu anlatan Sanders, İsrail'in saldırılarıyla durumun daha da kötüleştiğini ve acil ateşkesin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

İsrail'in saldırılarında Gazze'deki en az 17 hastane veya kliniğin zarar gördüğünü ve kentte Kovid-19 testlerinin yapıldığı tek kliniğin de vurulduğunu belirten Sanders, bunların birer trajedi olduğunu ve sona ermesi gerektiğini ifade etti.

Sanders, "ABD derhal ateşkes çağrısında bulunmalıdır; dünyanın daha barışçıl ve müreffeh bir gelecek inşa etmesinde ABD'nin asli bir rolü olduğuna inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

- NETANYAHU'YA YÜKLENDİ

Konuşmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da yüklenen Sanders, "Kongre şunu anlamalı ki 10 yıldan uzun süredir Binyamin Netanyahu'nun sağcı yönetimi, iktidarda kalmak ve yolsuzluktan yargılanmaktan kaçınabilmek için gösterdiği çabada giderek artan şekilde hoşgörüsüz ve otoriter bir tür ırkçı milliyetçiliği büyüttü." dedi.

Netanyahu'nun İsrail'deki aşırılıkçıları da meşrulaştırdığını savunan Sanders, ABD'nin İsrail siyasetinde olan biteni anlaması gerektiğini belirtti.

Konuşmasının sonunda Sanders, acil ateşkes çağrısı yapan tasarısına tüm senatörlerden destek beklediğini söyledi.

İSRAİLLİ YAKLAŞIK 300 YAHUDİ, TEL AVİV HÜKÜMETİNDEN IRKSAL AYRIMCILIĞA SON VERMESİNİ İSTEDİ

İsrailli yaklaşık 300 Yahudi, Tel Aviv hükümetinin ırksal ayrımcılığa son vermesini ve uluslararası toplumun Filistinlileri savunmak için harekete geçmesini talep etti.

"İsrailli Yahudiler İsrail ırksal ayrımcılığa son verilmesini istiyor" başlıklı imza kampanyasına şu ana kadar İsrail vatandaşı yaklaşık 300 Yahudi katıldı.

İsrailli Yahudiler olarak hükümetin eylemlerine karşı çıktıkları ve Yahudi üstünlüğü sistemini kabul etmeyi reddettikleri aktarılan kampanya bildirisinde, uluslararası topluma İsrail saldırılarını durdurmak ve Gazze Şeridi, Batı Şeria, Kudüs, El-Celil, Negev, Lid, Yafa ve Hayfa'daki Filistinlileri savunmak için acilen müdahalede bulunma çağrısı yapıldı.

Son haftalarda İsrail hükümetinin Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin evlerini ele geçirme ve Yahudi yerleşimcileri o evlere yerleştirme girişimlerini artırdığı belirtilen bildiride, tüm bunların da 1967'de başlayan kenti Yahudileştirme çalışmaları kapsamında yapıldığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya saldırılarını artırdığı, Yahudi yerleşimcilere de Batı Şeria, Kudüs ve 1948 topraklarında Filistinlilere saldırmak için yeşil ışık yaktıkları aktarılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Biz bu açıklamayı yaparken İsrail Gazze'de bir katliam daha yapıyor. Diğer yandan, arabulucuların Hamas'la ateşkes için müzakere çağrılarının çoğunu reddetti. Gazze'deki mahalleleri bombalamaya devam ediyor. İnsanlık dışı abluka da sürüyor."

Bildiride ayrıca, BDS (İsrail'e karşı Boykot, Yatırımı Geri Çekme ve Yaptırım Hareketi) olarak bilinen yaptırımların uygulanması, Filistinlilerin dönüş hakkını vermek ve adil bir çözüme ulaşmak için çaba sarf edilmesi istendi.

İSRAİL TELEVİZYONU: İSRAİLLİ YETKİLİLER CUMADAN ÖNCE ATEŞKES OLMASINI BEKLEMİYOR



İsrailli güvenlik yetkililerinin, Gazze Şeridi'nde cuma gününden önce ateşkese gidilmesini beklemedikleri bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, İsrailli güvenlik yetkililerin Gazze'ye düzenlenen saldırıların cumadan önce sonlandırılmasını ummadıkları belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün telefonda görüşmüş bölgede ateşkese giden yolda gün içinde gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletmişti.

Netanyahu ise Biden'a "hedefi gerçekleşene dek bu operasyona devam etmekte kararlıyım." diyerek Gazze'ye saldırıların süreceği cevabını vermişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 217 Filistinli hayatını kaybetti.