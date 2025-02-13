Netanyahu Güney Komutanlığına gitti! İsrail'de üst düzey toplantı

Yerel basında çıkan haberde, Gazze'de varılan ateşkesin devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizlik sürerken Netanyahu'nun İsrail ordusuna bağlı Güney Komutanlığına gittiği belirtildi.
Netanyahu başkanlığındaki değerlendirme toplantısının, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizliğin sürdüğü bir dönemde gerçekleşmesi dikkati çekti.İSRAİL ANLAŞMAYI İHLAL ETTİ
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada,15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.
Hamas bugün yaptığı açıklamayla, arabulucuların taahhüdü üzerine anlaşmayı "imzalandığı şekliyle" uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu.