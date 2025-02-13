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Netanyahu Güney Komutanlığına gitti! İsrail'de üst düzey toplantı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 18:19 - Güncelleme:
Netanyahu Güney Komutanlığına gitti! İsrail'de üst düzey toplantı
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Yerel basında çıkan haberde, Gazze'de varılan ateşkesin devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizlik sürerken Netanyahu'nun İsrail ordusuna bağlı Güney Komutanlığına gittiği belirtildi.

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İsrail Başbakanı'nın burada Savunma Bakanı Katz, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın da aralarında olduğu yetkililerle değerlendirme toplantısı yaptığı ifade edildi.

Netanyahu başkanlığındaki değerlendirme toplantısının, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizliğin sürdüğü bir dönemde gerçekleşmesi dikkati çekti.

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada,15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

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Netanyahu ise 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Eğer Hamas esirlerimizi cumartesi öğleye kadar serbest bırakmazsa, ateşkes sona erecek ve İsrail şiddetli saldırılarına yeniden başlayacak ve Hamas sonunda yenilene kadar devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

Hamas bugün yaptığı açıklamayla, arabulucuların taahhüdü üzerine anlaşmayı "imzalandığı şekliyle" uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu.

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