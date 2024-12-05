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Dünya

Netanyahu hakkında skandal iddia! Gizlice dinleme talimatı vermiş

İsrail eski İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Yoram Cohen, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun zamanında kendisinden bakanlar ve güvenlik yetkililerinin telefon konuşmalarını dinlemesi talimatını verdiğini duyurdu.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 17:31 - Güncelleme:
Netanyahu hakkında skandal iddia! Gizlice dinleme talimatı vermiş
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İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'a ait radyoya konuşan eski Şin-Bet Direktörü Cohen, Netanyahu'nun bakanlar ve güvenlik yetkililerinin telefon görüşmelerinin gizlice dinlenmesi emri verdiğini açıkladı.

Cohen, bir güvenlik toplantısı sonrası "hassas bir konunun" sızdırılmasından "endişe ettiğini" öne süren Netanyahu'nun kendisine toplantıya katılan bakan ve güvenlik yetkililerinin telefonlarının dinlenmesi talimatını verdiğini söyledi.

Netanyahu'nun hakkındaki yolsuzluk davasıyla "ülkenin en önemli ulusal kurumlarının sistematik bir şekilde yok edilmesine" nezaret ettiğini öne süren Cohen, "Yüksek Mahkeme'ye saldırıyorlar, başsavcıya karşı çıkıyorlar." açıklamasında bulundu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Cohen, "bir başka uydurma olay yaratmaya çalışmakla" suçlanırken, iddiaları tamamıyla reddedilmedi.

Açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun "hayati bir devlet sırrını" korumaya çalıştığı ve yasalara göre hareket ettiği öne sürüldü.

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