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Netanyahu Hamas'ı tehdit etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Gazze sınırında yaşananlardan Hamas'ı sorumlu tutarak, 'İsrail'in yanıtının çok sert' olacağı tehdidinde bulundu.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi sınırında yaşananlara ilişkin, "Anlaşılan Hamas verilmek istenen mesajı almamış o zaman İsrail'in yanıtı da ızdırap verici olur" diyerek Hamas'ı tehdit etti.

Başbakan Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze sınırında yaşanan olayları önlemeye yönelik "güçlü darbeleri" devreye sokmaya çok yakın olduklarını söyledi. Sınırdaki olaylar nedeniyle Hamas'ı suçlayan Netanyahu, "Anlaşılan Hamas verilmek istenen mesajı almamış. Eğer buna bir son vermezlerse farklı bir yolla durdurulurlar. İsrail'in başvuracağı bu yol da çok ızdırap verici olur." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı da Hamas'ı tehdit etti

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, Gazze sınırında 6 ayı aşkın süredir devam eden gösteriler sebebiyle İsrail'in tüm seçeneklerinin tükendiğini, dönüşü olmayan bir yola girildiğini ileri sürdü.

Sınırda yaşananlardan Hamas'ı sorumlu tutan Liberman, "Her taşı çevirdik ve dönüşü olmayan bir noktaya geldik. Hamas'a hayal edebilecek en sert darbeyi vurmamız gereken aşamaya ulaştık." dedi.

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor

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