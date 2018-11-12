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Netanyahu: Hamas'la anlaşma imzalamak DEAŞ ile anlaşma imzalamak gibidir

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü nedeniyle Paris'te düzenlenen anma törenlerine katılan işgalci İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas ile barış anlaşması yapılmasının mümkün olmadığını belirtti.

  • star.com.tr
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Paris'te düzenlenen Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl anma törenlerinde gazetecilere konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hamas'la anlaşmak DEAŞ ile anlaşmak gibidir. Gazze'de diplomatik bir çözüm bulunmuyor" dedi.
 
Diplomatik çözüm için Hamas'ın İsrail'i bir Yahudi devleti olarak tanıması gerektğini belirten Netanyahu aynı zamanda Hamas'ın saldırılarını da durdurması halinde diplomatik yolları kullanabileceklerini söyledi.
 
"Düşmanınız sizi yok etmek istiyorsa onunla ne konuşabilirsiniz" ifadelerine yer veren Netanyahu şiddet olaylarını önlemek için adımlar atacağını açıkladı.
 
İSRAİL'DEN SIZMA GİRİŞİMİ
 
Netanyahu'nun Paris'teki ziyareti sırasında İsrail Özel Kuvvetleri'ne ait askerler Gazze'ye sızma girişiminde bulundur. Hamas'ın üst düzey komutanına suikast düzenlemek isteyen İsrailli askerlerin ifşa olmasının ardından Gazze'de çatışma çıktı.
 
Bir İsrail askeri ölürken, 7 Hamas üyesi de şehit oldu. 

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