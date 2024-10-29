Netanyahu, Hizbullah ile çatışmaya diplomatik çözüm arayışında

Yerel basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun bu akşam bakanları ve İsrailli üst düzey güvenlik yetkileriyle bir araya geleceği belirtildi.

Toplantıda, Hizbullah ile yaşanan çatışmalara diplomatik çözüm bulmanın yollarının görüşüleceği ifade edildi.

Tehlike çanları İsrail için çalıyor İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını duurmuştu.

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail ordusunun Lübnan'daki kara saldırılarında "sona yaklaşıldığını" iddia etmişti.