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Dünya

Netanyahu, Hizbullah ile çatışmaya diplomatik çözüm arayışında

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'da Hizbullah ile yaşanan çatışmalara diplomatik çözüm bulmanın yollarını görüşmek üzere toplantı düzenleyeceği bildirildi.

AA29 Ekim 2024 Salı 21:32 - Güncelleme:
Netanyahu, Hizbullah ile çatışmaya diplomatik çözüm arayışında
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Yerel basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun bu akşam bakanları ve İsrailli üst düzey güvenlik yetkileriyle bir araya geleceği belirtildi.

Toplantıda, Hizbullah ile yaşanan çatışmalara diplomatik çözüm bulmanın yollarının görüşüleceği ifade edildi.

Tehlike çanları İsrail için çalıyor

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını duurmuştu.

KARA SALDIRILARI SONA MI YAKLAŞTI?

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail ordusunun Lübnan'daki kara saldırılarında "sona yaklaşıldığını" iddia etmişti.

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Söz konusu yetkili, İsrail ordusunun Lübnan'daki kara saldırılarını "1-2 hafta içinde" sonlandırabileceğini ileri sürmüştü.

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