İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9403
  • EURO
    6,5799
  • ALTIN
    297.048
  • BIST100
    122580
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Netanyahu Holokost Forumu'nda İran'ı hedef aldı
Dünya

Netanyahu Holokost Forumu'nda İran'ı hedef aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 5. Dünya Holokost Forumu'nda yaptığı konuşmada İran'a yüklendi.

AA23.01.2020  17:17 - Güncelleme: 23.01.2020  17:17

Batı Kudüs'te düzenlenen forumda konuşan Netanyahu, holokost sırasında dünyanın kendilerine sırtını döndüğünü söyledi.

Yahudilerin holokosttan kendilerini yok etmeye yönelik her türlü tehdidi ciddiye almayı ve bu tehditle küçükken mücadele etmeyi öğrendiğini dile getiren Netanyahu, "Ama hala endişeliyim çünkü dünyadaki tek Yahudi devletini yok etmeyi amaçlayan ve açıktan nükleer silaha sahip olmayı isteyen en büyük antisemitik rejime karşı hala kararlı ve birleşik bir duruş göremiyoruz." dedi.

Netanyahu, İsrail'in İran yönetimine karşı tutumu nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e minnettar olduğunu ifade etti.

Tahran'ı kendi halkına baskı uygulamanın yanı sıra dünya barışı ve güvenliğini tehdit etmekle suçlayan Netanyahu, "Tüm hükümetlere İran ile yüzleşme çağrısı yapıyorum. Yine de halkımıza ve dostlarımıza şunu hatırlatmak isterim ki İsrail, ülkesini, halkını ve Yahudilerin geleceğini korumak için ne yapması gerekiyorsa onu yapacaktır." diye konuştu.

Bu yıl beşincisi düzenlenen Dünya Holokost Forumu'na Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yanı sıra çok sayıda ülke lideri ve temsilcisi katıldı.

TSK'nın gücüne güç katacak! TÜBİTAK geliştirdi, seri üretim için hazır

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Türkiye sayesinde bölgede ayaklarımızın üzerinde durabiliriz'
'Türkiye sayesinde bölgede ayaklarımızın üzerinde durabiliriz'

'Türkiye sayesinde bölgede ayaklarımızın üzerinde durabiliriz'

Her taşın altından o ülke çıkıyor: Üs haline getirdiler
Her taşın altından o ülke çıkıyor: Üs haline getirdiler

Her taşın altından o ülke çıkıyor: Üs haline getirdiler

Rum kesimi neye uğradığını şaşırdı: Türkiye veto etti
Rum kesimi neye uğradığını şaşırdı: Türkiye veto etti

Rum kesimi neye uğradığını şaşırdı: Türkiye veto etti

Süleymani'yi vuran SİHA nereden kalktı? İranlı komutandan çarpıcı açıklama
Süleymani'yi vuran SİHA nereden kalktı? İranlı komutandan çarpıcı açıklama

Süleymani'yi vuran SİHA nereden kalktı? İranlı komutandan çarpıcı açıklama
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.