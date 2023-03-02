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Dünya

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi Batı Kudüs'te protesto edildi

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifi ve politikalarına tepki gösteren yüzlerce kişi, Batı Kudüs'te gösteri düzenledi.

AA2 Mart 2023 Perşembe 23:41 - Güncelleme:
Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi Batı Kudüs'te protesto edildi
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Başbakanlık Konutu önünde toplanan göstericiler, İsrail bayraklarının yanı sıra hükümet ve Netanyahu karşıtı ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Gösteriye eski İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni de katıldı.

- Netanyahu hükümetinin "yargı reformu"

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurmuştu.

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı merci olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırı olduğu gerekçesiyle Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisine sahip.

Netanyahu hükümetinin açıkladığı yargı düzenlemesi, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisini Yüksek Mahkemenin elinden almayı içeriyor.

İsrail'de on binlerce kişi, başta Tel Aviv olmak üzere farklı kentlerde Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine ve sağ politikalarına karşı haftalardır gösteri düzenliyor.

  • Binyamin Netanyahu
  • batı kudüs
  • israil

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