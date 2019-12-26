star.com.tr 26.12.2019 09:47 - Güncelleme: 26.12.2019 10:08

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçim kampanyasını yürüttüğü bir program sırasında, Gazze Şeridi'nden ateşlendiği iddia edilen roket nedeniyle korumaları tarafından sahneden indirildi.

Görüntüleri yayınlayan İsrail TV kanalları, Netanyahu'nun korumaları tarafından saldırı tehlikesi nedeniyle bir sığınağa götürüldüğü bildirdi.

Netanyahu'nun sahneden indirilişi böyle görüntülendi...

İSRAİL ORDUSU AÇIKLAMA YAPTI

İsrail ordusu, Gazze'den İsrail'in Aşkelon kentine hedeflenen bir roketin, Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından önelendiğini açıkladı.

Saldırıyı henüz kimse üstlenmese de Tel Aviv, abluka altındaki Filistin yerleşim bölgesinden yapılan her saldırının Hamas tarafından yapıldığını kabul ediyor.

İSRAİL JETLERİ MİSİLLEME İÇİN HAVALANDI

İsrail ordusu, Netanyahu'nun konuşmasını engelleyen roket saldırısının ardından, Gazze'de belirlenen bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

İsrail Savunma Güçleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, savaş uçakları ve helikopterlerin katıldığı görevde, bu sabah erken saatlerde Hamas'a ait olduğu iddia edilen askeri komplekslerin vurulduğu ileri sürüldü.

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

İsrail Başbakanı Netanyahu, 17 Eylül'de yapılan erken seçimden önce de ülkenin güneyindeki Aşdod kentinde seçim mitingi düzenlemiş ve Gazze'den İsrail tarafına atılan iki roket nedeniyle çalan sirenler sebebiyle mitingini kısa süreliğine yarıda kesmek zorunda kalmıştı.

Netanyahu, Perşembe günü yapılacak parti içi seçimlerde Likud'un liderliğinde kalabilmek için düzenlenen çeşitli etkinliklerde kampanya yürütüyor.