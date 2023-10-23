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Dünya

Netanyahu ile İsrail ordusu arasında gerilim: Utanç verici

İsrail medyası, Netanyahu'nun Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını tahmin edememesinin sorumluluğundan kaçmaya ve sorumluluğu orduya yüklemeye çalıştığını yazdı. Ordu yetkilisinin ise Netanyahu'nun yaptığı şeyin 'utanç verici' olduğunu söylediği aktarıldı.

23 Ekim 2023 Pazartesi 07:49 - Güncelleme:
Netanyahu ile İsrail ordusu arasında gerilim: Utanç verici
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İsrail merkezli Haaretz gazetesinin ordudan bir yetkiliye dayandırarak yayımladığı haberde, Netanyahu'nun İsrail ordusunu Hamas saldırısını tahmin edememekle suçlamak için çaba sarf ettiği aktarıldı.

"Netanyahu, ordu aleyhinde delil topluyor. Yaptığı özel görüşmelerde neden suçlanmayacağını açıklıyor ve sürekli istihbarat bilgisi almadığını söylüyor." ifadesi kullanılan haberde, bir başka ordu yetkilisinin ise Netanyahu'nun yaptığı şeyin "utanç verici" olduğunu söylediği aktarıldı.

İsrail Başbakanı'nın savaşın başlamasından 4 gün sonra savaş muhabirleriyle koordinasyon için iyi bir sözcü atadığı belirtilen haberde, sözcünün daha önce orduya bağlı Batı Şeria Tümeni Sözcüsü olarak çalıştığı ve görevi sırasında savaş muhabirleriyle tanıştığı bilgisi paylaşıldı.

Yapılan bu atamanın özellikle savaş çıktığı sırada yapılmasının, normal olmadığı kaydedilen haberde, üst düzey askeri komutanların saldırıyı öngörememenin sorumluluğunu üstlendiği, Netanyahu'nun ise hiçbir şekilde sorumluluk almadığı dikkate alındığında "atamanın şüpheli olduğu" değerlendirmesi yapıldı.

Haberde ayrıca, "Netanyahu'nun savaşın başlangıcından bu yana uzun yıllardır ilk kez İsrail'deki çeşitli medya kuruluşlarının başkanlarıyla bir araya geldiğine" dikkat çekildi.

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