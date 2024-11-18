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Dünya

Netanyahu: İran saldırısında nükleer programlarına ait vurulan belirli bir unsur var

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in düzenlediği saldırıda İran'ın nükleer programına ait belirli bir unsurun vurulduğunu açıkladı.

IHA18 Kasım 2024 Pazartesi 21:04 - Güncelleme:
Netanyahu: İran saldırısında nükleer programlarına ait vurulan belirli bir unsur var
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in 26 Ekim'de İran'a düzlediği saldırıya dair açıklamalarda bulundu. Netanyahu, saldırıda İran'ın nükleer programına ait belirli bir unsurun vurulduğunu belirterek, savunma ve füze üretim kapasitesinin de zayıfladığını aktardı. Netanyahu, "Bu bir sır değil. Bu saldırıda nükleer programlarına ait vurulan belirli bir unsur var" dedi.

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 CİDDİ ZARAR VERİLDİ İDDİASI

İran'ın başkenti Tahran çevresindeki Rusya tarafından tedarik edilen 3 adet S-300 hava savunma bataryasının vurulduğunu aktaran Netanyahu, İran'ın uzun menzilli balistik füzelerde kullandığı katı yakıt üretim kabiliyetine de ciddi zarar verildiğini söyledi.

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