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Dünya

Netanyahu: İran'ı her zaman şaşırtıyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin 'İran'ı her zaman şaşırttığını' söyledi.

AA23 Mayıs 2023 Salı 22:39 - Güncelleme:
Netanyahu: İran'ı her zaman şaşırtıyoruz
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Netanyahu, Meclis'te yapılan bütçe oturumu öncesinde koalisyon ortaklarıyla görüştü.

Görüşmede, hükümetin hazırladığı bütçeyi Meclis'ten geçireceğini ve "muhalefeti sürekli şaşırttığını" dile getiren Netanyahu, "İran'ı da her zaman şaşırtıyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, İsrail basınındaki haberlerde, İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesinin ülkenin kuzeyindeki güvenlik durumunun ele alınacağı değerlendirme toplantısı yapacağı belirtildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran'a karşı harekete geçmelerini gerektirecek "olumsuz gelişmeler" bulunduğunu söylemişti.

Netanyahu, bugün ülkenin kuzeyindeki İsrail ordusuna ait istihbarat üssünü ziyaret etmiş ardından, "düşmanlarının çok ötede olduklarını bilmesi gerektiği" şeklinde açıklama yapmıştı.

İsrail Askeri İstihbarat Şefi Aharon Haliva da dün katıldığı bir konferansta Hizbullah'ın hata yapmaya çok yakın olduğunu ve bunun bölgesel bir savaşı tetikleyebileceğini belirtmişti.

- Hizbullah'ın askeri tatbikatı

Hizbullah, 21 Mayıs'ta, Lübnan'ın güneyinde yer alan İsrail sınırına yakın Nebatiye şehrinde askeri tatbikat düzenlemişti.

Hizbullah'ın etkin olduğu Nebatiye'nin Er-Reyhan bölgesindeki dağlık alanda yapılan tatbikatta, çok sayıda hafif ve ağır silah kullanılmıştı.

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