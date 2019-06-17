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Netanyahu: İsrail, İran´ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyecek

İsrail Cumhurbaşkanı resmi konutu Beit HaNassi´de düzenlenen anma töreninde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran´ın 10 gün içinde uranyum limitini geçme açıklaması üzerine bu ülkeye ek yaptırım çağrısında bulundu.

  • DHA
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The Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre İran´ın `300 kilogram zenginleştirilmiş uranyum rezervini geçmek için geri sayım başladı ve 10 gün içinde bu limiti geçeceğiz´ açıklaması üzerine, Kudüs'ün Talbiya semtinde yer alan İsrail Cumhurbaşkanı resmi konutu Beit HaNassi´de düzenlenen bir anma töreninde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran´a ek yaptırım çağrısında bulundu. Netanyahu, konuşmasında "İran´ın bunu gerçekleştirmesi dâhilinde, uluslararası kamuoyu 2015´te yapılan nükleer anlaşmada yer alan yaptırımları İran üzerinde uygulamalı" ifadelerini kullanarak; İsrail´in İran´ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğini de konuşmasında belirtti. Netanyahu, ayrıca, İsrail´in İran´ın saldırgan tutumuna karşı olan ABD, BAE ve diğer ülkelerin tarafında yer aldığını sözlerine ekledi.

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