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Netanyahu: İsrail'i tehdit eden korkunç sonuçlarına katlanacak

Benjamin Netanayahu, İsrail ordusunun Suriye topraklarındaki hava saldırıları ile ilgili, 'İran, İsrail'i tehdit ederse korkunç sonuçlarına katlanacak ' dedi.

  • star.com.tr
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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Suriye'ye düzenlenen hava saldırıları ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Netanyahu'nun hedefinde Esed rejimi değil, bölgedeki İran güçleri vardı.
 
Netenyahu konuşmasında Suriye'de bazı noktaların İsrail tarafından bombalanması ile ilgili emrin bizzat tarafından verildiğini belirterek, ''İran, İsrail'i tehdit ederse korkunç sonuçlarına katlanacak. Çünkü bize zarar vermeye çalışan herkes, daha ağır yaralanacak.'' dedi.
 
İsrail ordusu dün, Suriye’den atılan iki rokete karşılık Esed rejimine ait bazı askeri hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.
 
İlk gelen açıklamalarda İsrail'in iki topçu bataryası, bazı gözetleme ve istihbarat üsleri ile bir SA-1 hava savunma bataryasını vurduğu belirtildi. 
 
Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail saldırısında 3 askerin öldüğünü, 7askerin de yaralandığını duyurdu.

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