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Dünya

Netanyahu kana doymuyor: Bu sadece başlangıç

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesine gelen askeri yardımla abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının devam edeceğini belirterek 'bunun sadece başlangıç olduğunu' söyledi.

AA14 Ekim 2023 Cumartesi 00:47 - Güncelleme:
Netanyahu kana doymuyor: Bu sadece başlangıç
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Netanyahu, Yahudi inancına göre, kutsal Şabat gecesi yaptığı ulusa konuşmasında, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de yaptığı saldırı ve ülkesinin Gazze Şeridi'ne açtığı savaş hakkında konuştu.

İsrail'in bu dönemde "muazzam uluslararası destek topladığını" belirten Netanyahu, "Düşmanlarımız bedel ödemeye başladı. Sırada ne var detay vermeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim bu sadece başlangıç." dedi.

"Hamas'ı yok edeceklerini ve kazanacaklarını" savunan ancak bunun zaman alacağını dile getiren İsrail Başbakanı, "İsrail'e gelecek daha fazla mühimmat ve silahla savaşın devam etmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

- MUHALEFET LİDERİNDEN NETANYAHU'YA ELEŞTİRİ

Ana muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu'yu Şabat gecesi ulusa sesleniş konuşması yapacağını duyurup, yeni bir şey söylemeyerek, halkı paniğe sevk etmekle eleştirdi.

İsrail Başbakanı'nın "Filistinli grupların esir aldığı İsraillilerin aileleri, Lübnan sınırındaki durum, riskli bölgelerin tahliyeleri" hakkında konuşmamasına tepki gösteren Lapid, yeni bir bilgi olmadıkça böyle açıklamalar yapmaması gerektiğini savundu.

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