Yunanistan'da muhalefet partilerinden SYRIZA, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gerçekleşen telefon görüşmesine tepki gösterdi.

SYRIZA tarafından yapılan açıklamada, görüşmede, Miçotakis'in Tel Aviv yönetimini bir kez daha açıkça kınamaktan kaçındığı, bunun yerine yalnızca İran'ın nükleer silah edinmemesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, Yunan Başbakan'ın barışa dair temenniler ve diplomatik çözüm çağrılarıyla yetinmesinin yetersiz olduğu kaydedildi.

"ARTIK SÖZ DEĞİL, EYLEM GEREKİYOR"

Yunanistan'ın, BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine rağmen ateşkes çağrılarına destek veren somut bir diplomatik adım atmadığı öne sürülen açıklamada, hükümetin bu pasif tutumunun, Gazze'ye yardım götürmek isteyen Yunan aktivistlerin Mısır tarafından engellenmesine karşı da sessiz kalınmasına neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası hukuka saygı ve barış için artık söz değil, eylem gerekiyor. Miçotakis hükümetinin koşulsuz müttefiklik politikası, Yunanistan'ı uluslararası alanda yalnızlığa sürüklüyor." ifadelerine yer verildi.

Bizim için ciddi sonuçları olacak

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