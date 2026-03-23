23 Mart 2026 Pazartesi / 5 Sevval 1447
  • Netanyahu krizi derinleşiyor! Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u hedef aldı
Netanyahu krizi derinleşiyor! Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu henüz affetmediği gerekçesiyle 'zayıf ve acınası' olmakla suçladığı belirtildi.

AA23 Mart 2026 Pazartesi 11:27
İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonuna konuşan ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Herzog'un Netanyahu'ya af çıkartmayı kabul ettiğini ancak "asla yapmadığını" söyledi.

Netanyahu'nun yolsuzluk davasından affı için kamuoyu önünde Herzog'u hedef almayı sürdüren Trump, "Bunu yapmadığı için zayıf ve acınası bir adam. O bir lider değil. Bibi'nin saçmalıklarla değil, savaşla ilgilenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Herzog'un kendisine defalarca Netanyahu'yu affedeceğini söylediğini dile getiren Trump, "Bana yalan söyledi." dedi.

- TRUMP'TAN HERZOG'A AF BASKISI

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasından affı için ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı baskıyı "egemenliklerine bariz saldırı" olarak nitelendirmişti.

ABD Başkanı Trump, 5 Mart'ta Cumhurbaşkanı Herzog'a seslenerek, "Cumhurbaşkanı (Herzog) bugün (İsrail Başbakanı) Bibi'ye (Binyamin Netanyahu) af vermeli. Bibi'nin aklında İran'la savaşmaktan başka bir şey olmasını istemiyorum." demişti.

Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasının "cadı avı" olduğunu savunan Trump, "Onun lanet olası bir mahkeme sürecine değil, savaşa odaklanmasını istiyorum. Bibi'nin üzerindeki tek baskının İran'la savaş olmasını istiyorum." yorumunu yapmıştı.

- NETANYAHU, AFFINI TALEP ETMİŞTİ

Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a kasım sonunda başvuruda bulunmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'teki göçükten ses geldi! Enkaz altındaki yakınıyla telefonda görüştü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
