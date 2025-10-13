İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mısır'da yapılacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmayacağı bildirildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'yu Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması üzerine Şarm El-Şeyh'de düzenlenecek zirveye davet ettiği belirtildi.

Davet için Trump'a teşekkür eden Netanyahu'nun "tatil başlangıcına yakın olması nedeniyle zirveye katılamayacağını söylediği" ifade edildi.

İsrail Başbakanı, daha önce Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne davet edilmemişti. Ancak Trump'ın araya girerek Netanyahu'yu davet ettiği belirtilmişti.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Muhammed eş-Şenavi, bugün yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacağını duyurmuştu.

- NETANYAHU'NUN, MISIR'DAKİ BARIŞ ZİRVESİNE DAVET EDİLMEK İÇİN TRUMP'I ARACI YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan Amerikan Axios sitesinden gazeteci Barak Ravid, İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'ndaki resmi törenin ardından araçla Batı Kudüs'e hareket eden Trump ile Netanyahu arasındaki konuşma hakkında ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Ravid'in konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı paylaşımına göre, Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması üzerine düzenlenecek Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne Netanyahu'nun da katılması gerektiğini söyledi.

Trump ile hemfikir olan ancak daha önce Mısır makamlarınca zirveye davet edilmediği belirtilen Netanyahu, ABD Başkanı'nı bu konuda kendisine aracı olmaya ikna etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi telefonla arayan Trump, Netanyahu'nun da zirveye davet edilmesini istedi.

Sisi ise Trump ile telefon görüşmesinin ardından Netanyahu'yu arayarak zirveye davet etti.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması üzerine düzenlenen barış zirvesi, bugün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinden düzenlenecek.

Zirveye, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanı katılacak.