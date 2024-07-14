İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2024 Pazartesi / 9 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0372
  • EURO
    36,068
  • ALTIN
    2559.32
  • BIST100
    11064.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Netanyahu: Ölüm tehditleri alıyorum

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisi, ailesi, bakanlar ve kamu görevlilerine yönelik 'açık öldürme tehditlerine tanık olduklarını' belirterek, bu konuda 'gerçek hiçbir şey yapılmadığını' söyledi.

AA14 Temmuz 2024 Pazar 23:38 - Güncelleme:
Netanyahu: Ölüm tehditleri alıyorum
ABONE OL

İsrail Başbakanlığından, Netanyahu'nun haftalık kabine toplantısındaki konuşmasına dair yazılı açıklama yapıldı.

"Başbakan ve aile üyelerine, bakanlara ve kamu görevlilerine yönelik açık öldürme ve şiddet tehditlerine tanık olduklarını" belirten Netanyahu, bu konuda "birkaç küçük istisna dışında somut hiçbir şey yapılmadığı ve bunun başsavcının işi olduğu" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine işaret ederek, birçok kişinin buna ilişkin "tehlike işaretleri" olduğunu söylediğini belirterek, "(Biz de) Tehlike işaretlerini görüyoruz." ifadelerine yer verdi.

- TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.