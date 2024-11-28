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Dünya

Netanyahu: Orduya yoğun bir savaşa hazırlanması talimatı verdim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile varılan ateşkesin ardından verdiği ilk röportajda, “Anlaşmanın ağır bir şekilde ihlal edilmesi halinde orduya yoğun bir savaşa hazırlanması talimatı verdim” dedi.

IHA28 Kasım 2024 Perşembe 22:07 - Güncelleme:
Netanyahu: Orduya yoğun bir savaşa hazırlanması talimatı verdim
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail-Lübnan arasında dün varılan ateşkesin ardından İsrail basınına ilk kez röportaj verdi. Netanyahu, Hizbullah'ın ateşkese uymaması halinde "yoğun bir savaş" yaşanacağını belirterek, "Anlaşmanın ağır bir şekilde ihlali söz konusu olursa, şu anda yaptığımız gibi sadece nokta operasyonlar yapmakla kalmayacağız, her seferinde güç kullanacağız. Anlaşmanın ağır bir şekilde ihlal edilmesi halinde orduya yoğun bir savaşa hazırlanması talimatı verdim" dedi.

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İsrail'in neden Lübnan'ın güneyinde bir tampon bölge oluşturmadığı sorusuna cevap veren Netanyahu, kara işgali tehdidinin ortadan kalktığını aktardı. İsrail ordusunun Lübnan sınırında Hizbullah'a ait yer üstündeki ve yer altındaki sığınakları ve tünelleri yok ettiğini söyledi.

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İran'ın nükleer programı konusunda ise Netanyahu, İran'ın nükleer silah sahibi olmaması için her şeyi yapacağını vurguladı.

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