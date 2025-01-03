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Dünya

Netanyahu prostat ameliyatını fırsata çevirme peşinde! Yolsuzluk davasında ifade erteleme istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçirdiği prostat ameliyatını gerekçe göstererek hakkındaki yolsuzluk davasında ifadesinin alınmasının iki hafta ertelenmesi talebinde bulundu.

AA3 Ocak 2025 Cuma 17:45 - Güncelleme:
Netanyahu prostat ameliyatını fırsata çevirme peşinde! Yolsuzluk davasında ifade erteleme istedi
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Haaretz gazetesinin haberine göre, Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'nde 29 Aralık'ta prostat ameliyatı geçiren Başbakan Netanyahu sağlık sorunları nedeniyle hakim karşısına çıkamayacağını mahkemeye bildirdi.

İsrail savcılık makamları, Netanyahu'nun bu hafta için yaptığı ifade erteleme talebine itiraz etmeyeceğini duyurmuştu.

İLK KEZ 10 ARALIK'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKMIŞTI

Başbakan Netanyahu, hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle açılan davada ilk kez 10 Aralık'ta Tel Aviv Bölge Mahkemesinde ifade vermek üzere hakim karşısına çıkmıştı.

İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan isim olan 75 yaşındaki Netanyahu, prostat ameliyatı olduğu Batı Kudüs'teki hastaneden dün akşam taburcu edilmişti.

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