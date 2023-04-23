Netanyahu ''protesto'' endişesiyle konferansa katılmayacak

Haaretz gazetesinin haberine göre, göstericilerin protestosundan çekinen Netanyahu, İsrail'in Bağımsızlık Günü dolayısıyla 23-26 Nisan'da organize edilen konferansa katılmaktan vazgeçti.



Gazete, hükümetin tartışmalı "yargı reformu" nedeniyle tepkili olan muhaliflerin konferans sırasında Netanyahu'ya karşı gösteri düzenleme ve konuşmasını engelleme planı yaptığını aktardı.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada ise Netanyahu'nun JFNA tarafından düzenlenen konferansa "program yoğunluğu nedeniyle" katılmayacağı ifade edildi.

JFNA, ABD ve Kanada'da yer alan 146 Yahudi sivil toplum kuruluşunun yanı sıra 300 bağımsız Yahudi topluluğunu içeren bir çatı kuruluş olarak faaliyet gösteriyor.

İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN ANMA GÜNÜ'NDE TARTIŞMADAN UZAK DURMA UYARISI

Öte yandan Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail ordusunun savaşlarda ölen askerleri anmak amacıyla düzenlediği Anma Günü etkinliğine katılacak siyasetçilere uyarıda bulundu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada Halevi, "Anma Günü, kişisel ve ulusal kimlik arasında derin bir bağ kurar. Bu yıl, gerilimlerin gölgesinde Anma Günü bizi birleşmeye zorluyor. Ölenlere saygı duymalı ve (Anma Günü etkinliğini) tartışma ortamına çevirmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in yürüttüğü savaşlarda ölen askerleri anmak için düzenlenen Anma Günü, İbrani takviminde bu yıl 25 Nisan'a; İsrail'in kuruluşu etkinliklerinin yapıldığı Bağımsızlık Günü ise 26 Nisan'a denk geliyor.

ERTELENEN YARGI DÜZENLEMESİ

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta açıkladığı "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını sağlayan düzenlemeler içeriyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini duyurmuştu.

Erteleme kararına rağmen geri adım atmayan Netanyahu hükümeti, tartışmalı düzenlemeyi mayıs başında yeniden Meclise getireceğini ifade etmişti.