Netanyahu tehditler savurdu: Yumruğumuz her yere ulaşacak
İsrail Başbakanı Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada doğrudan hedef göstermeden tehditler savurarak, 'İsrail'in yumruğu her yere ulaşacak.' dedi.
- TM Dijital Haber Merkezi
İsrail Başbakanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı olan Binyamin Netanyahu, "İsrail'in güç yumruğu, bizden rahatsızlık duyan herkese ulaşacak." dedi.
Netanyahu aynı zamanda, "İsrail halkının güvenliğini sağlamak için en ileri silah sistemlerini başarıyla geliştirmeye devam edeceklerini" söyledi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin bugün yayımladığı raporlara göre ise İsrail'in Suriye'ye düzenlediği son hava saldırısında 12 İran askeri öldü.
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