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Dünya

Netanyahu, Trump'ın sözde barış planına destek aramak için Rusya'ya gidecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesine 'çözüm bulmak' iddiasıyla hazırladığı ve bugün açıklanması beklenen sözde barış planına destek aramak için Washington'dan Rusya'ya geçecek.

AA28.01.2020  16:37 - Güncelleme: 28.01.2020  16:37

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan bir yetkili, Başbakan Netanyahu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile sözde barış planını görüşmek amacıyla Washington ziyaretini tamamladıktan sonra yarın Moskova'ya geçeceğini belirtti.

Yetkili, Netanyahu'nun Putin'i, Trump'ın sözde barış planı hakkında bilgilendireceğini ifade etti.

Öte yandan İsrail basını, Netanyahu-Putin görüşmesinde, Nisan 2019'da Moskova'daki havalimanında valizinde yaklaşık 10 gram uyuşturucu bulunan ve bu nedenle 7,5 yıl hapse mahkum edilen İsrail-ABD vatandaşı Naama Issachar'ın serbest bırakılması konusunun da gündeme geleceğini yazdı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, sözde barış planını görüşmek üzere dün ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelmişti. Sözde barış planını açıklayacak Trump ile Netanyahu'nun bugün de bir araya gelmesi bekleniyor.

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