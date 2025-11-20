İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinin Türkiye'nin F-35 satın almasına kesin bir şekilde karşı olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Netanyahu, Telegram kanalından yaptığı açıklamalarda, F-35'lerin Türkiye'ye satılacağına inanmadığını vurguladı.

Netanyahu, "Bu olasılığın çok küçük, hatta yok denecek kadar az olduğuna inanıyorum. Suudi Arabistan ve F-35'ler konusundaki tutumumuz (Suudi Arabistan bizimle bir çatışma halinde değil) aynı. Hatta ondan daha sert" diye konuştu.

"Olası bir karar, ABD'nin korumayı taahhüt ettiği niteliksel askerî üstünlüğümüzü riske atıyor" diyen Netanyahu, "Her durumda, tavrımız açıktır; ben bunu en net şekilde ifade ettim; bu tür bir tedarik her açıdan bizi tehlikeye atar" değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan ve gelişmiş savaş uçaklarının edinimi konusunda Netanyahu, ABD'nin İsrail'in niteliksel üstünlüğünü koruyacağına dair güvence verdiğini söyledi.

"SELMAN, BAŞKAN TRUMP'TAN İSTEDİĞİ HER ŞEYİ ALAMADI"

Soykırımcı, "F-35'lerin satışından önce bize sormadılar, ancak satış gerçekleşir gerçekleşmez Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüm ve teyit ettim. Bin Selman, Başkan Trump'tan istediği her şeyi alamadı" dedi.