İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv yönetimi, Türkiye'nin Gazze ve Suriye'de artan etkisinden duyduğu endişeyi açıkça dile getiriyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail Meclisi'nde (Knesset) yaptığı konuşmada Türkiye'yi "yeni stratejik tehdit" olarak tanımladığı bildirildi.

İsrail'in önde gelen haber sitelerinden Srugim, Netanyahu'nun özellikle Türkiye'nin Gazze ve Suriye'de etkinliğini artırma çabalarına dikkat çekerek "Bu tehditlere karşı teyakkuzdayız" ifadelerini kullandığını aktardı.

Srugim'in analizine göre Ankara, Hamas ve Müslüman coğrafyasındaki nüfuzunu genişletiyor ve bu durum İsrail açısından "stratejik bir risk" olarak görülüyor.

Srugim, Türkiye'nin artan askeri kapasitesinin yanı sıra diplomasi, savunma sanayii ve insani yardım faaliyetleriyle bölgesel etkinliğini güçlendirdiğine vurgu yaptı.

Haberde Türkiye'nin artık sadece güçlü bir bölge ülkesi değil, "bağımsız bir aktör" olarak hareket ettiği ve bunun İsrail'in güvenlik önceliklerini doğrudan etkilediği ifade edildi.

Ayrıca İsrail basını, Washington ile Tel Aviv arasında Türkiye ve Katar'a yönelik politikalar konusunda görüş ayrılıkları bulunduğunu yazdı.

Haberlere göre İsrail, bu iki ülkenin bölgedeki rolünü "tehlikeli" olarak tanımlarken, ABD yönetimi daha temkinli ve ılımlı bir yaklaşım benimsiyor.

Srugim'in değerlendirmesine göre, Türkiye savunma sanayiindeki ilerlemeleri, bağımsız dış politika çizgisi ve diplomatik hamleleriyle Orta Doğu'da "denge kurucu" bir aktör konumuna geldi. İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin bu gelişmeleri yakından izlediğini ve Türkiye'nin bölgedeki rolünün gelecekte daha da belirleyici olacağı görüşünü paylaştı.