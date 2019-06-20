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Netanyahu uluslararası toplumu ''İran'a karşı ABD'ye destek olmaya'' çağırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'Barıştan yana olan tüm ülkelere, bir kez daha İran'ın saldırganlığını önlemeye yönelik çabasında ABD'nin yanında yer alma çağrısı yapıyorum' dedi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son günlerde Washington-Tahran hattında yaşanan gerginliğe dikkati çekerek uluslararası camiayı İran'a karşı ABD'ye destek olmaya çağırdı.
 
Sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü mesajda Netanyahu, "Son 24 saatte İran'ın ABD'ye ve bize karşı saldırganlığı arttı." ifadesini kullanarak, uluslararası toplumun artan gerilimde Tahran'a karşı Washington'un yanında yer alması gerektiğini savundu. 
 
Netanyahu, ülkesinin İran'a karşı ABD'nin yanında yer alacağını belirterek, şöyle devam etti:
 
"Barıştan yana olan tüm ülkelere, bir kez daha İran'ın saldırganlığını önlemeye yönelik çabasında ABD'nin yanında yer alma çağrısı yapıyorum."
 
- Ne olmuştu?
 
Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde Umman Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.
 
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.
 
ABD Başkanı Donald Trump da kısa süre önce Twitter'dan paylaştığı mesajında ABD'ye ait insansız hava aracını düşüren İran'a "İran çok büyük bir hata yaptı" sözleriyle tepki göstermişti.
 
Tahran ve Washington arasındaki gerginlik, geçen hafta Umman Körfezi'nde iki tankere yönelik saldırı nedeniyle daha da arttı. ABD yönetimi saldırılarla ilgili İran'ı suçlarken Tahran suçlamaları reddetmişti.
 
ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington arasında yaşanan gerginliğin son haftalarda yaşanan gelişmelerle çatışmaya dönüşmesinden endişe ediliyor.

Dünya Merkel´in bu görüntülerini konuşuyor

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