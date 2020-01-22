AA 22.01.2020 16:38 - Güncelleme: 22.01.2020 16:41

Netanyahu, yarın düzenlenecek olan 5. Dünya Holokost Forumu'na katılmak üzere İsrail'e Macron ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde görüştü.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Netanyahu, "Dostum Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile çok keyifli, sıcak ve verimli bir iş toplantısı yaptık. Bu toplantıda İran, Irak, Suriye, Lübnan, Türkiye ve Libya gibi birçok konu ele alındı." dedi.

Netanyahu, İsrail ile Fransa arasında "stratejik diyalog" kurulması konusunda karar alındığına vurgulayarak, "İsrail ile Fransa arasında ortak çıkarlarımız doğrultusunda aramızdaki iş birliğini sürdürecek stratejik bir diyalog kurulması konusunda anlaşmaya vardık. Bu, İsrail dış politikasında çok önemli bir değişiklik ve devlet güvenliği için çok önemli şeyler elde etmemize yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Macron'a "bölgede saldırgan politikalar yürüten ve nükleer programı konusunda yeni adımlar atan İran'a baskı yapma" çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Netanyahu'nun Macron'la Lübnan'da yaşanan gelişmeler ile Hizbullah'ın güdümlü füze üretimi konusunu da ele aldığı belirtilerek, İsrail Başbakanı'nın Macron'un yakın zamanda Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na katılma talebini de memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.