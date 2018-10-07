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Netanyahu ve Putin yakın bir tarihte bir araya gelecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin ile yakın bir tarihte bir araya gelmeyi kararlaştırdıklarını söyledi.

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Netanyahu, haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamada, kısa süre önce Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Rus ve İsrail ordusu arasındaki güvenlik koordinasyonun devamını görüşmek için yakın bir zamanda bir araya gelinmesi konusunda Putin ile anlaştıklarını ifade eden Netanyahu, görüşmenin ne zaman yapılacağına ilişkin ise kesin bir tarih vermedi.

Netanyahu ayrıca İran'ın Suriye'de askeri varlık kurmasını engellemek için her zaman gerekeni yapacaklarını ifade etti.

Rus uçağının düşürülmesi sonrası ilk yüz yüze görüşme

Yakın zamanda yapılacağı belirtilen buluşma, geçen ay Suriye'de bir Rus askeri uçağının düşürülmesi nedeniyle Tel Aviv ile Moskova arasında yaşanan gerginliğin ardından, iki lider arasında gerçekleşecek ilk yüz yüze görüşme olacak.

Rus uçağının düşürülmesinin ardından Netanyahu'nun Rusya'ya ziyaret etmeyi planladığı ancak Moskova'nın bu isteği geri çevirdiği iddia edilmişti

Rus İl-20 askeri uçağı, 17 Eylül'de, Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmüş ve Rusya, Lazkiye kentinde rejime ait bir depoya hava saldırısı düzenleyen İsrail'e ait F-16 savaş uçaklarının İl-20'yi kalkan olarak kullandığı için füzelere hedef olduğunu öne sürmüştü.

İsrail yönetimi ise Rus uçağının Beşşar Esed rejimine ait hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu ve olaydan Suriye rejiminin sorumlu olduğunu ileri sürerek Rusya'nın suçlamalarını reddetmişti.

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