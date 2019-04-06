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Netanyahu: Yahudi yerleşim birimlerini İsrail'e ilhak edeceğim

İsrail Başbakanı Netanyahu, yeniden başbakanlık koltuğuna oturması halinde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini 'İsrail'e ilhak' etmeyi planladığını söyledi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Kanal 12 televizyonunda katıldığı programda, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ülkede salı günü yapılacak erken seçimin kaderini belirleyecek sağ seçmene yönelik mesajlar veren Netanyahu, "Bağımsız bir Filistin devleti İsrail'in varlığı için bir tehdittir. Kudüs'ü bölmeyeceğim, Yahudi yerleşim birimlerini de boşaltmayacağım." dedi.

Program sunucusunun işgal altındaki Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri'nin "İsrail'e ilhakına" benzer şekilde "Neden Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini de İsrail'e ilhak etmediniz?" şeklindeki sorusuna Netanyahu, "Bir sonraki aşamaya geçip geçmeyeceğimizi soruyorsunuz. Evet bir sonraki aşamaya geçeceğiz ve oraları İsrail'e ilhak edeceğim." diye konuştu.

İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria’da 250y’e yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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