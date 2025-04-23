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Dünya

Netanyahu, yargıya Şin-Bet Direktörü için emir verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Yüksek Mahkeme'den, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'a görevi bırakmayı planladığı tarihi açıklaması talimatı vermesini istediği bildirildi.

AA23 Nisan 2025 Çarşamba 09:32 - Güncelleme:
Netanyahu, yargıya Şin-Bet Direktörü için emir verdi
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İsrail'deki Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde konuya ilişkin bilgi verildi.

Haberde Netanyahu'nun, Yüksek Mahkeme'den, Ronen Bar'a görevini "ne zaman bırakacağını" açıklamasına yönelik emir vermesini istediği kaydedildi.

NETANYAHU, İSTİFA İÇİN NET TARİH İSTEDİ

Bar, 21 Nisan Pazartesi günü mahkemeye sunduğu yazılı ifadesinde, ilerideki bir tarihte görevinden istifa etmeyi planladığını ifade ederek, net bir tarih belirtmemişti.

Netanyahu, geçen ay görüştüğü Şin-Bet Direktörü Bar'a hükümetin kendisini görevden alacağını bildirmiş, kararını zaman içinde büyüyen güvensizlikle gerekçelendirmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 8 Nisan'da Bar'ın görevden alınma kararını durdurmuştu.

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