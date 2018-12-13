Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

'Suudi Arabistan'da istikrar bozulursa tüm dünyada istikrar bozulur'

İsrail Başbakanı Netanyahu, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soru üzerine, 'İstanbul'da yaşananlar korkunç... Ama Suudi Arabistan'da istikrar bozulursa sadece Ortadoğu'da değil tüm dünyada istikrar bozulur' açıklamasında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yaşananlar korkunç. Her ülke bu konuyla ilgili ne yapacağına karar vermeli ama Suudi Arabistan'da istikrar bozulursa sadece Ortadoğu'da değil tüm dünyada istikrar bozulur." diyerek Suudi Arabistan'a desteğini yineledi.
 
İsrail Basın Ofisinin yabancı basın mensupları için düzenlediği yeni yıl buluşmasında konuşan Netanyahu, gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu.
 
Netanyahu, İran'ın Suriye'ye İsrail'in tamamını vurabilecek kapasiteye sahip füzeleri getirmeye çalışmakla suçlarken, Tahran yönetiminin İsrail'i yok etmek istediğini iddia etti.
 
"Kendimizi korumak için ne gerekiyorsa yapacağız"
 
İsrail ordusunun şu anda dünyada İran güçlerine karşı koyan tek ordu olduğunu söyleyen Netanyahu, "Bizim politikamız kötü şeyleri ufakken durdurmak üzerine kurulu. İran ile Suriye'de doğrudan mücadele edeceğiz. Kendimizi korumak için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.
 
Bir gazetecinin, 2 Ekim'de ülkesinin İstanbul konsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetine yönelik sorusuna cevap veren Netanyahu, "İstanbul'da yaşananlar korkunç. Her ülke bu konuyla ilgili ne yapacağına karar vermeli ama Suudi Arabistan'da istikrar bozulursa sadece Ortadoğu'da değil tüm dünyada istikrar bozulur." diyerek Suudi Arabistan'ı savundu.
 
Netanyahu, 2 Kasım'da "Balkan İşbirliği Konseyi" için geldiği Bulgaristan'ın Varna kentinde Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ilk kez konuşmuş ve benzer ifadelerle Suudi Arabistan'ı savunmuştu. İsrail Başbakanı, "İstanbul'daki konsoloslukta yaşananlar korkunç ama Suudi Arabistan'ın da istikrarı devam etmeli." demişti. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Savunma Sanayii Zirvesi´nde yayınlanan ´1000 yıllık türk savunması´ videosu büyük ilgi gördü

Türk Savunma Sanayii Zirvesi´nde yayınlanan ´1000 yıllık türk savunması´ videosu büyük ilgi gördü

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde kar tatili var son dakika MEB Valilik açıklaması

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde kar tatili var son dakika MEB Valilik açıklaması

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı 400 liraya ulaşabilecek

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı 400 liraya ulaşabilecek

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA