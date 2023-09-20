Netanyahu, Zelenski ile ABD'de görüştü

İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklama ve paylaşılan görüntülere göre, Netanyahu BM'nin New York'taki genel merkezinde Zelenski ile önce heyetler arası ardından ikili görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

Görüşme Rusya'nın Ukrayna saldırısını başlattığı Mart 2022'den bugüne ilk defa "bir İsrail Başbakanının Zelenski ile görüşmesi" olarak kayda geçti.

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Netanyahu, BM Genel Merkezindeki temasları kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Başkanı David Barnea'nın da katıldığı İsrailli ve Alman liderlerin görüşmesinde "savunma işbirliğinin ele alındığı" aktarıldı.

İsrail basınında, Rusya'nın Ukrayna saldırısının başlamasının ardından İsrail'in savunma sanayisi ürünlerinin Batı ülkelerine ihracatının artabileceği yorumları yer almıştı.

Almanya Meclisindeki ilgili komisyonun da İsrail'den yaklaşık 4 milyar avro değerinde Arrow-3 tipinde balistik füze savunma sistemi alımını geçen aylarda onayladığı bildirilmişti.

İsrail, Ukrayna savaşının doğurduğu atmosferde Rusya ve Batı ile ilişkilerini yönetmekte zorlanmıştı.

Ukrayna savaşının başlamasından itibaren Rusya'yı karşısına almamak için tarafsız kalmaya çabalayan, bir dönem arabuluculuğa da soyunan İsrail'in iki tarafa da temkinli tavrı; stratejik müttefiki ABD ve Batı tarafından da eleştirilen bir konuma gelmişti.

İran'ın, Rusya'ya Ukrayna savaşında "kamikaze ya da intihar" diye isimlendirilen silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve balistik füze sağladığına ilişkin haberler, Tel Aviv yönetimini daha da zor durumda bırakmıştı.

Ukrayna'nın İsrail'den askeri yardım taleplerini yanıtsız bırakan Tel Aviv yönetimi, bu kararı için Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığı, İsrail'in Suriye'yi hedef alan saldırılarında Moskova ile sürdürdüğü askeri koordinasyonu gerekçe gösteriyor.