Suriye'de Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından başlayan geçiş sürecinin önündeki en büyük engel olan ABD yaptırımlarının önceki gün kaldırılmasının ardından dün Riyad tarihi bir görüşmeye sahne oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın ev sahipliğinde görüştü. Görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da telekonferans sistemiyle katıldı. Dörtlü formatta gerçekleşen Trump ve Şara buluşması, bir ABD Başkanı ile Suriye Cumhurbaşkanı'nın 25 yıl sonra yaptığı ilk görüşme olarak tarihe geçti. 33 dakika süren görüşmeyi Trump "Oldukça güzel geçti" şeklinde yorumladı.

NETANYAHU ENGELLEMEK İSTEDİ

İşgalci İsrail, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararından memnun değil.

Associaded Press'e (AP) konuşan diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre, İsrail Başbakanı Netanyahu, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Trump'tan Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmamasını talep etti ancak bu talebinde başarılı olamadı.

Son dönemde Trump ile Netanyahu arasında gerginlik yaşanıyor. Trump, Netanyahu ile iletişimini kestiğini ilan etmişti.

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