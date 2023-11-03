İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2023 Cuma / 20 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,4319
  • EURO
    30,5246
  • ALTIN
    1818.58
  • BIST100
    7705.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Netanyahu 'ateşkes' şartını açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun yoğun şekilde saldırdığı Gazze Şeridi'ndeki Hamas'ın elinde bulunan esirler serbest bırakılmadan 'geçici insani ateşkes teklifini reddettiklerini' söyledi.

AA3 Kasım 2023 Cuma 18:13 - Güncelleme:
Netanyahu 'ateşkes' şartını açıkladı
ABONE OL

Netanyahu, Tel Aviv'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından tek başına basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin geçici insani ateşkes teklifini zikretmeden "tüm güçleriyle devam edeceklerini" vurgulayan Netanyahu, şunları söyledi:

"İsrail, Gazze'deki (Hamas'ın elindeki) esirler serbest bırakılmadan geçici insani ateşkes yapılmasını reddediyor. Gazze'ye yakıt girişine izin vermiyoruz, para gönderilmesine karşı çıkıyoruz."

NASRALLAH'A TEHDİT

Netanyahu, Gazze ve Lübnan sınırında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere düzenlediği basın toplantısında Nasrallah'ın açıklamalarına karşılık verdi.

"Kuzey (cephesi) konusunda düşmanımıza tekrar ediyorum." diyen Netanyahu, "Bizi test etmeyin. Bu size pahalıya mal olur. Bu hatanın, sizin hayal bile edemeyeceğiniz bedeli olur." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "geçici ateşkese" ve Gazze'ye yakıt girişine izin verilmediğini yineleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Tüm gücümüzle devam ediyoruz. Rehinelerin serbest bırakılmasını içermeyen geçici ateşkesi reddediyoruz."

Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye yakıt girişinin yanı sıra para transferine de izin vermediklerini sözlerine ekledi.

- Nasrallah'tan "Lübnan cephesi tüm ihtimallere açık" mesajı

Nasrallah, 7 Ekim'den bu yana ilk kez bugün video konferans aracılığıyla açıklamalarda bulunarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerini değerlendirmişti.

"Lübnan cephesi olarak biz 8 Ekim'den bu yana savaştayız ve bununla yetinmeyeceğiz."diyen Nasrallah, "Lübnan cephesi tüm ihtimallere açık. Hepimizin her ihtimale ve seçeneğe hazırlıklı olması gerekiyor." şeklinde konuşmuştu.

Nasrallah, "Bölgedeki cephelerin genişlemesini engellemek isteyen herkes Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıyı durdurmalı." ifadeleriyle çatışmaların bölgeye yayılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.