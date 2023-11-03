Netanyahu 'ateşkes' şartını açıkladı

Netanyahu, Tel Aviv'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından tek başına basın toplantısı düzenledi.



ABD'nin geçici insani ateşkes teklifini zikretmeden "tüm güçleriyle devam edeceklerini" vurgulayan Netanyahu, şunları söyledi:



"İsrail, Gazze'deki (Hamas'ın elindeki) esirler serbest bırakılmadan geçici insani ateşkes yapılmasını reddediyor. Gazze'ye yakıt girişine izin vermiyoruz, para gönderilmesine karşı çıkıyoruz."



NASRALLAH'A TEHDİT

Netanyahu, Gazze ve Lübnan sınırında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere düzenlediği basın toplantısında Nasrallah'ın açıklamalarına karşılık verdi.

"Kuzey (cephesi) konusunda düşmanımıza tekrar ediyorum." diyen Netanyahu, "Bizi test etmeyin. Bu size pahalıya mal olur. Bu hatanın, sizin hayal bile edemeyeceğiniz bedeli olur." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "geçici ateşkese" ve Gazze'ye yakıt girişine izin verilmediğini yineleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Tüm gücümüzle devam ediyoruz. Rehinelerin serbest bırakılmasını içermeyen geçici ateşkesi reddediyoruz."

Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye yakıt girişinin yanı sıra para transferine de izin vermediklerini sözlerine ekledi.

- Nasrallah'tan "Lübnan cephesi tüm ihtimallere açık" mesajı

Nasrallah, 7 Ekim'den bu yana ilk kez bugün video konferans aracılığıyla açıklamalarda bulunarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerini değerlendirmişti.

"Lübnan cephesi olarak biz 8 Ekim'den bu yana savaştayız ve bununla yetinmeyeceğiz."diyen Nasrallah, "Lübnan cephesi tüm ihtimallere açık. Hepimizin her ihtimale ve seçeneğe hazırlıklı olması gerekiyor." şeklinde konuşmuştu.

Nasrallah, "Bölgedeki cephelerin genişlemesini engellemek isteyen herkes Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıyı durdurmalı." ifadeleriyle çatışmaların bölgeye yayılabileceği uyarısında bulunmuştu.