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Dünya

Netanyahu'dan BAE'ye ziyaret jesti!

Bir İsrail gazetesi Netanyahu'nun gelecek ay BAE'yi ziyaret edeceğini iddia etti.

AA16 Kasım 2020 Pazartesi 23:55 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 23:56
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun resmi ziyaret kapsamında gelecek ay Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gideceği bildirildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, Netanyahu'nun gelecek ay ortasında BAE'ye ilişkileri normalleştirme anlaşması sonrası ilk resmi ziyareti yapacağı belirtildi.

Netanyahu'nun söz konusu ziyarete BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in daveti üzerine karar verdiği ifade edildi.

Habere ilişkin Netanyahu'nun ofisinden henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ile BAE, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Netanyahu ile BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid, 12 Ekimde telefonda görüşmüş, iki isim birbirlerini ülkelerine davet etmişti. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Netanyahu, Bin Zayid ile "yakında" bir araya geleceklerini söylemişti.

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