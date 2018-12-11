Netanyahu'dan Batı Şeria'daki İsrail işgalinin devam edeceği açıklaması

Başbakan Netanyahu, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Geva Binyamin yakınında inşa edilen yol projesinin açılış töreninde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Batı Şeria'nın "Yahudilerin atalarına ait olduğunu" öne süren Netanyahu, bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerine yeni konutlar inşa edilmeye devam edeceğini dile getirdi.

Konuşmasında Netanyahu, "Düşmanlarımız bizi buradan çıkarmaya çalışıyor ama ben İsrail'in başbakanı olduğum sürece bir Yahudi bile evini terk etmek zorunda kalmayacak." ifadelerini kullanarak, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin boşaltılmayacağı mesajını verdi.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.