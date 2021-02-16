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Dünya

Netanyahu'dan Biden itirafı: Farklı görüşlere sahibiz

İsrail Başbakanı Netanyahu, Biden ile İran ve Filistin konusunda farklı görüşlere sahip olduklarını itiraf etti.

AA16 Şubat 2021 Salı 08:03 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 08:26
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile birçok konuda hemfikir olduklarını ancak İran ve Filistin hakkında farklı görüşlere sahip olduklarını söyledi.

Netanyahu İsral'in Kanal 12 televizyonunda verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanının göreve gelmesinin üzerinden yaklaşık 4 hafta geçmesine rağmen kendisini aramadığının hatırlatılması üzerine Netanyahu, "(Biden) Arayacak. Yaklaşık 40 yıldır güçlü bir dostane ilişkimiz var. Birbirimizi tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Biden ile birçok konuda hemfikir olduklarını söyleyen Netanyahu, "Ancak İran konusunda ve Filistin meselesinde farklılar var." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanının göreve gelmesinin üzerinden yaklaşık 4 hafta geçmesine rağmen henüz telefonla Netanyahu'yu aramaması dikkati çekiyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Biden'ın Netanyahu ile "yakında" görüşeceğini söylemesine rağmen bu görüşme henüz gerçekleşmedi.

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