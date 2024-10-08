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Dünya

Netanyahu'dan Gallant'a ambargo! Biden'la konuşmasını istemiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisi ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda konuşmadan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Washington ziyareti için yola çıkmasını istemediği bildirildi.

AA8 Ekim 2024 Salı 21:20 - Güncelleme:
Netanyahu'dan Gallant'a ambargo! Biden'la konuşmasını istemiyor
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İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu, Gallant ile gerçekleştirdiği görüşmede Savunma Bakanı'nın ABD'ye yapmayı planladığı bir günlük ziyareti ele aldı.

Netanyahu, öncesinde kendisinin ABD Başkanı Biden ile telefonda görüşmek istediğini ve Gallant'ın bu görüşme olmadan ABD'ye hareket etmesine karşı olduğunu Savunma Bakanı'na iletti.

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Buna ek olarak Netanyahu, Gallant'tan İsrail Güvenlik Kabinesi, Tel Aviv'in İran'a vereceği yanıtı onaylamasından sonra ABD'ye hareket etmesini istedi.

ABD'YE KRİTİK ZİYARET

Gallant'ın, İran'ın füze saldırısına verilecek yanıtı görüşmek için bir günlük ziyaret kapsamında bu akşam Washington'a hareket etmesi ve yarın da ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya gelmesi planlanıyordu.

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Netanyahu'nun talebi doğrultusunda Gallant'ın ABD'ye hareketinde gecikme yaşanabileceği belirtiliyor.

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