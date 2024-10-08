Netanyahu'dan Gallant'a ambargo! Biden'la konuşmasını istemiyor

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu, Gallant ile gerçekleştirdiği görüşmede Savunma Bakanı'nın ABD'ye yapmayı planladığı bir günlük ziyareti ele aldı.



Netanyahu, öncesinde kendisinin ABD Başkanı Biden ile telefonda görüşmek istediğini ve Gallant'ın bu görüşme olmadan ABD'ye hareket etmesine karşı olduğunu Savunma Bakanı'na iletti.



Netanyahu: Nasrallah'ın muhtemel halefi Haşim Safiyuddin öldürüldü Buna ek olarak Netanyahu, Gallant'tan İsrail Güvenlik Kabinesi, Tel Aviv'in İran'a vereceği yanıtı onaylamasından sonra ABD'ye hareket etmesini istedi.

Gallant'ın, İran'ın füze saldırısına verilecek yanıtı görüşmek için bir günlük ziyaret kapsamında bu akşam Washington'a hareket etmesi ve yarın da ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya gelmesi planlanıyordu.