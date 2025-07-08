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Dünya

Netanyahu'dan Gazze açıklaması: Ateşkes üzerinde çalışıyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkesin ilan edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruya, 'Üzerinde çalışıyoruz. Önceden bir şey söyleyemem' cevabını verdi.

AA8 Temmuz 2025 Salı 22:19 - Güncelleme:
Netanyahu'dan Gazze açıklaması: Ateşkes üzerinde çalışıyoruz
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ABD Başkanı Donald Trump'ı yeni başkanlık döneminde üçüncü kez ziyaret eden Netanyahu, Washington temaslarının ikinci gününde Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile görüştü.

Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Netanyahu, barışa yönelik bazı planlarının bulunduğunu ve bunları ABD ile birlikte hayata geçirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Trump ile dün yaptığı görüşmede Gazze'de "işin bitirilmesi" gerektiğini konuştuklarını aktaran Netanyahu, "Gazze'nin hem bizim hem herkesin iyiliği için daha farklı bir geleceğe sahip olması gerek." dedi.

Netanyahu, ateşkesin ilan edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruya, "Üzerinde çalışıyoruz. Önceden bir şey söyleyemem." yanıtını verdi.

Ateşkes konusunda çok fazla tarafla görüşüldüğünü kaydeden Netanyahu, "Bir amacımız var ve gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "Arabuluculardan gelen teklifi kabul ettik. İyi bir teklifti. (Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi) Steve Witkoff'un orijinal fikrine uyuyor ve biz de buna yaklaştığımızı düşünüyoruz. Amacımız bir sonraki aşamaya geçmek." dedi.

"ABD'NİN YARDIMLARI İÇİN MİNNETTARIZ"

Netanyahu, ABD'nin B-2 bombardıman uçaklarının İran'ın nükleer tesislere saldırılarda büyük güç gösterdiğini belirterek, Washington'ın yardımlarının hem ABD'nin hem de İsrail'in güvenliğine hizmet ettiğini savundu.

İsrail'in ABD ile eşit askeri kapasiteye sahip olmasını isteyebileceğini ifade eden Netanyahu, "Yine de bize yapılan yardımlar için minnettarız." şeklinde konuştu.

Netanyahu ayrıca Washington'a yaptığı ziyaret kapsamında Trump ile yeniden görüşebileceği mesajını verdi.

"(FİLİSTİNLİLER) KALMAK İSTERLERSE KALABİLİRLER, AYRILMAK İSTERLERSE AYRILABİLMELİLER"

Netanyahu dün Trump ile Beyaz Saray'daki görüşmesinin ardından basın mensuplarının Filistinlilerin başka bir yere yerleştirilmesine ilişkin sorusunu yanıtlayarak, "(Gazze'de) Kalmak isterlerse kalabilirler ancak ayrılmak isterlerse ayrılabilmeliler." ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın liderliğinde bölgesel barışın mümkün olduğunu ifade eden Netanyahu, "Bence Başkan Trump'ın liderliğinde tüm Orta Doğu ile aramızda barış sağlayabiliriz ve birlikte çalışarak tüm komşularımızı kapsayacak çok ama çok geniş bir barış tesis edebiliriz." demişti.

TRUMP'TAN GAZZELİLERİN KOMŞU ÜLKELERE GÖNDERİLMESİ ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin bölgeden daha fazla Filistinli mülteciyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısı yapmıştı.

Bunun üzerine Ürdün ve Mısır'ın yanı sıra Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletlerden Trump'ın teklifini reddeden açıklamalar gelmişti.

Ancak Trump, Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi yönündeki söylemini yineleyerek, Mısır ile Ürdün'ün Gazze'deki Filistinlileri ülkelerine kabul edeceğinden emin olduğunu söylemişti.

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